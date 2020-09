Trump contro i "terroristi a Seattle". E minaccia l'intervento

Afp

"Terroristi interni hanno preso il controllo a Seattle, governata ovviamente dall'estrema sinistra". Così Donald Trump, aggiungendo la sua ormai solita chiosa "Law and order", su Twitter definisce terroristi i dimostranti che, guidati da un membro del consiglio comunale, Kshama Sawant, hanno occupato per circa un'ora la City Hall chiedendo le dimissioni del sindaco, Jenny Durkan, e il definanziamento del Seattle Police Department. In un altro tweet Trump attacca ancora i leader "dell'estrema sinistra" che guidano Seattle e lo stato di Washington minacciando di intervenire se "non riprendono il controllo della città". "Riprendete la vostra città ora, se non lo fate lo farò io - ha detto ancora - questo non è un gioco, questi brutti anarchici devono essere fermati immediatamente, fate presto".

"Mettici tutti in salvo, tornate nel bunker". E' questa la replica sarcastica della sindaca di Seattle Durkan ai tweet del presidente Usa. Il riferimento ironico è alla notizia che Trump si è rifugiato nel bunker presidenziale durante le proteste davanti la Casa Bianca a fine maggio. Anche il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee, altro obiettivo polemico di Trump, ha twittato che "un uomo assolutamente incapace di governare deve stare lontano dagli affari dello stato di Washington". "Smetti di twittare", ha concluso.