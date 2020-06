Coronavirus, altri 36 casi a Pechino

(Foto Afp)

La Cina ha registrato oggi 49 nuovi casi di contagio da Coronavirus, 36 dei quali emersi nella capitale, dove è scoppiato un focolaio nel distretto sudoccidentale di Fengtai, la cui origine viene fatta risalire al mercato agroalimentare di Xinfadi. Mentre sono stati avviati migliaia di test, è scattato il provvedimento di lockdown per le zone limitrofe e sono stati vietati gli spostamenti interprovinciali.

A Pechino è così scattato il lockdown per altre dieci aree. Le autorità locali hanno riferito stamani di "molteplici casi" di coronavirus in un mercato nel distretto di Haidian, nella zona nordoccidentale della capitale cinese, tutti collegati al focolaio nel mercato Xifandi, nella parte sudoccidentale della città, come riporta il Guardian da Pechino.

Le autorità hanno confermato l'isolamento di dieci zone residenziali nei pressi del mercato Yuquandong a Haidian: per gli abitanti, obbligatoria la quarantena in casa e il test per il coronavirus basato sugli acidi nucleici. Il mercato di Yuquandong è chiuso da sabato scorso.

La decisione è arrivata dopo che ieri la vice premier Sun Chunlan ha chiesto "misure ferme e risolute" per evitare un'ulteriore diffusione del virus. Durante una riunione del Consiglio di Stato, ha riferito l'agenzia ufficiale Xinhua, Sun ha avvertito del rischio "molto alto" alla luce delle dimensioni del mercato in cui si è scoperto il focolaio. Secondo il South China Morning Post, a Pechino sono almeno 79 i casi collegati al mercato di Xinfadi, che occupa una superficie di 107 ettari e rifornisce anche province del nord come Shandong, Shanxi, Hebei e Liaoning.

E, aggiunge il giornale di Hong Kong, da giovedì scorso anche due casi registrati nella provincia di Liaoning e tre nella vicina Hebei sono stati collegati al mercato di Xinfadi. Le autorità di Pechino hanno chiesto a chiunque sia stato negli ultimi 14 giorni nel mercato di restare a casa.