Egitto, "per Zaki altri 15 giorni di detenzione"

Altri 15 giorni di detenzione per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere in Egitto da inizio febbraio. Lo riferiscono gli attivisti della pagina Facebook 'Patrick Libero', secondo i quali gli avvocati dello studente sono stati informati del rinnovo della detenzione cautelare per altri 15 giorni.

"Anche questa udienza si è svolta senza la presenza di Patrick né dei suoi avvocati, come è avvenuto a partire dalla ripresa delle udienze che hanno avuto inizio il 19 maggio 2020 - denunciano gli attivisti - È importante segnalare che l'ultima volta che Patrick si è presentato davanti a un pubblico ministero è stato il 7 marzo".