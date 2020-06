Facebook rimuove spot Trump con simbolo nazista

Afp

Facebook ha rimosso alcuni spot elettorali del presidente Donald Trump che contenevano un triangolo rosso capovolto, simbolo usato dai nazisti per indicare i prigionieri politici, affermando che questi post hanno violato la politica aziendale di incitamento all'odio. ''Abbiamo rimosso questi post perché hanno violato la nostra politica contro l'odio organizzato'', ha dichiarato un portavoce di Facebook contattato via e-mail dalla Dpa. ''La nostra politica vieta l'uso di un simbolo utilizzato da un gruppo messo al bando per identificare i prigionieri politici senza un contesto che condanni o discuta questo simbolo'', ha aggiunto. Un triangolo rosso capovolto, come quello che appariva sulle divise consegnate dai nazisti agli ebrei del campo di Auschwitz, appare sulle pagine di Facebook del presidente americano Donald Trump, del suo vice presidente Mike Pence e della campagna "Team Trump".

''I nazisti usavano triangoli rossi capovolti per identificare le loro vittime politiche nei campi di concentramento'', ha scritto su Twitter Jonathan Greenblatt, chief executive della Lega Anti-Diffamazione, invitando gli ideatori della campagna di Trump a ''imparare la storia, dato che l'ignoranza non è una scusa per usare simboli collegati al nazismo''.