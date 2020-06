Nuova Zelanda, ucciso un agente: prima volta in 11 anni

(Foto Afp)

Un agente della polizia della Nuova Zelanda è stato ucciso e un secondo è rimasto gravemente ferito durante un controllo stradale di routine ad Auckland. L'uomo che ha sparato è poi fuggito in auto. Quattro ore dopo la sparatoria, la polizia ha fatto irruzione in una casa e arrestato due ''persone collegate con i fatti'' e recuperato un'arma.

Normalmente la polizia della Nuova Zelanda non viaggia armata ed è raro che un agente venga ucciso in servizio. Secondo la polizia, risale al maggio del 2009 l'ultima uccisione di un agente durante una perquisizione di routine in una casa a Napier.