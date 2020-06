Trump: "Comizio Tulsa un flop? Ascolti record su Fox"

(Fotogramma)

Donald Trump non si arrende alla definizione di "flop" per il suo comizio di Tulsa e parla di un evento "incredibile". Pur ammettendo che per una serie di ragioni, tra cui gli "allarmi" lanciati dai media per il rischio di contagio, che hanno fatto decidere a "molte persone" di "rimanere a casa", per il presidente Usa il raduno elettorale di sabato in Oklahoma è stato comunque un successo.

"Abbiamo avuto gli ascolti più alti nella storia di Fox", ha detto Trump parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One, riferendosi alla diretta dell'evento da parte dell'emittente tv conservatrice.