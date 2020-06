Pedofilia, vescovi Usa: "Aumentano denunce, 4.434 nell'ultimo anno"

(Fotogramma)

Negli Usa si registra un aumento delle denunce di casi di pedofilia nella Chiesa. Lo attesta il nuovo rapporto dei Vescovi Usa rifacendosi ad un monitoraggio tra il 1 luglio 2018 è il 30 giugno 2019. Nel dettaglio, sono 4.434 le denunce di abusi, in deciso aumento rispetto all’anno precedente, 37 denunce di minorenni, oltre 2.6 milioni di accertamenti sui trascorsi del personale ecclesiastico e laico dipendente dalla Chiesa. Si tratta del 17esimo Rapporto annuale presentato dal Segretariato per la protezione dei bambini e dei giovani della Conferenza episcopale degli Stati Uniti sui casi di abuso e sull’attuazione della cosiddetta ’Carta di Dallas’ varata dai vescovi americani nel 2002 in risposta al primo emergere dello scandalo pedofilia.

"Un aumento – precisa una nota della Usccb riportata da Vatican news- riconducibile in parte a nuove denunce che si sono aggiunte durante processi, programmi di risarcimento e procedure fallimentari in corso". Sono trentasette le denunce di persone ancora minorenni, di cui 8 accertate, 7 non fondate, 6 con prove insufficienti, 12 ancora in fase di accertamento, 3 riguardanti ordini religiosi e 1 riferita a un’altra diocesi. Nello stesso periodo preso in esame le diocesi americane hanno aiutato e dato sostegno psicologico a 1.138 nuove vittime con le loro famiglie. Insieme a loro hanno continuato ad essere assistite 1.851 vittime e familiari che hanno denunciato gli abusi in audit precedenti. Nel 2019 sono state poi condotte oltre 2.6 milioni verifiche sui trascorsi di esponenti del clero, personale e volontari che lavorano per la Chiesa. Inoltre, 2,6 milioni gli adulti e 3,6 milioni i bambini e giovani sono stati coinvolti in programmi di informazione e sensibilizzazione per aiutare a riconoscere e denunciare casi di abuso.