Coronavirus, in Cina 21 nuovi casi

(Afp)

In Cina sono stati confermati altri 21 nuovi casi di coronavirus, 17 dei quali nella capitale Pechino. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, parlando di quattro casi 'importati', tra cui due nel Guangdong, uno a Shanghai e uno a Gansu, mentre a Pechino le infezioni sono tutte locali. Rispetto a ieri, in Cina non si sono registrate vittime collegate al Covid-19.

Dall'11 al 26 giugno Pechino ha riportato 297 casi confermati localmente, tutti attualmente in cura. Ci sono inoltre 25 casi asintomatici sotto osservazione. I nuovi focolai sono apparsi dopo che la capitale cinese aveva osservato 57 giorni senza casi trasmessi localmente.