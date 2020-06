Lockdown a Leicester, città 'chiusa' per 2 settimane

(Afp)

Lockdown a Leicester per 2 settimane. Il governo ha annunciato il varo di misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus nella città. L'allentamento delle misure previsto a livello nazionale dal 4 luglio non riguarderà Leicester, dove si concentra il 10% dei casi dell'intero Regno Unito, come riferisce Sky News, e dove vengono registrati 135 casi ogni 100.000 persone. Le attività commerciali non essenziali chiuderanno da domani, le scuole invece da giovedì. Rimarranno aperte per alunni con fragilità e per i figli di persone che svolgono attività essenziali.