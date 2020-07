Usa, 2 morti per sparatoria in nightclub

Fotogramma

E' di due morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un nightclub della South Carolina, nel sud degli Stati Uniti. Lo sceriffo della contea di Greenville, Hobart Lewis, ha raccontato alla Cnn che alcuni agenti di pattuglia hanno notato una "grande agitazione" all'interno di un locale, dove c'erano "diverse centinaia di persone". A seguito della sparatoria quattro persone sono state portate in ospedale, due delle quali sono successivamente morte. Sulla scena c'erano almeno due uomini armati, ha aggiunto Lewis, ma non sono stati arrestati. Secondo lo sceriffo, la sparatoria sarebbe legata a una rivalità tra bande.