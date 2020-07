Protesta di Greenpeace sulla gru di Notre Dame

(Afp)

Gli attivisti di Greenpeace hanno scalato stamattina la gru utilizzata per i lavori di ricostruzione del tetto della cattedrale di Notre Dame per esporre un grande striscione con la scritta "Clima - Agiamo". Il gruppo ambientalista ha lanciato un appello al presidente francese Emmanuel Macron a fare di più per le questioni climatiche, sostenendo che alla sua retorica ambientalista non abbiano finora fatto seguito i fatti.

Per evitare una "catastrofe climatica", ha affermato il direttore generale di Greenpeace Francia Jean-Francois Julliard in un comunicato, servono leggi che vincolino le grandi aziende, provvedimenti incisivi a breve termine e un cambiamento di rotta nelle politiche del governo e negli investimenti.

Gli ambientalisti puntano il dito contro il rapporto presentato ieri dall'Alto consiglio sul Clima, organismo indipendente, secondo il quale la Francia non rispetterà gli obiettivi fissati per la riduzione dei gas serra. Macron ha promesso di investire 17 miliardi di euro nei prossimi due anni per rendere più verde l'economia francese.