Covid, record di morti in Florida: 132 in 24 ore

(Afp)

Lo stato della Florida ha registrato 132 morti da coronavirus nella giornata di ieri, superando il proprio record giornaliero di 120 decessi raggiunto la settimana scorsa. Lo ha riferito il dipartimento della Salute. L'aumento dei decessi arriva dopo la crescita dei nuovi contagi nelle ultime settimane, per un totale di oltre 291mila positivi al covid-19.

Il governatore repubblicano Ron DeSantis, stretto alleato del presidente americano Donald Trump, viene ora criticato per non aver voluto imporre serie misure di contenimento del contagio. "Vi sono forti pressioni per chiudere", ha detto oggi il sindaco di Miami, Francis Suarez, durante un incontro con il governatore. "Se le cose non miglioreranno rapidamente", ha aggiunto il sindaco, la città dovrà ricorrere a qualche forma di lockdown.