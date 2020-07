Covid, Guardian: "Richieste Italia aiuto urgente ignorate da Ue"

Fotogramma

"La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il coronavirus si diffondeva in Europa". E' il titolo di un'inchiesta condotta dal Guardian, che racconta "il susseguirsi di fallimenti" per cui, mentre l'Italia "affrontava il disastro, alle sue richieste di aiuti alla Ue rispondevano con un silenzio scioccante".

"Nessuno Stato membro ha risposto alla richiesta di aiuto dell'Italia e della Commissione - ha ammesso, citato dal quotidiano britannico, il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic - Questo significa che non solo l'Italia non era preparata...Nessuno era preparato...La mancanza di risposta alla richiesta italiana era non tanto una mancanza di solidarietà, ma una mancanza di equipaggiamento". (segue)