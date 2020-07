Hong Kong, Trump firma sanzioni alla Cina

(Afp)

Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di aver firmato una legge che prevede sanzioni nei confronti della Cina per le azioni oppressive nei confronti di Hong Kong.

A stretto giro la risposta di Pechino che ha avvertito che nessun paese ha il diritto di interferire "negli affari interni della Cina". "Gli sforzi degli Stati Uniti per contrastare l'attuazione della legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong non andranno mai a buon fine. Al fine di tutelare i propri legittimi interessi, la Cina risponderà come dovuto ed imporrà sanzioni su individui ed entità americani rilevanti", ha avvertito oggi il ministero degli Esteri cinese. "Esortiamo con forza gli Stati Uniti a correggere i propri errori. Se proseguiranno ostinatamente su questa strada, la Cina risponderà con fermezza".