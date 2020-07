Covid, in Israele quasi 1.900 nuovi casi

(Afp)

Nelle ultime 24 ore in Israele si sono registrati altri 1.892 casi di coronavirus, 304 dei quali gravi. E' quindi salito a 443 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicazioni legate all'infezione, tre in più rispetto al giorno precedente. Lo hanno riferito le autorità sanitarie israeliane, mentre il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di dare ''carta bianca'' al professor Ronni Gamzu, scelto per guidare la task force incaricata di gestire l'emergenza sanitaria.

''Il professor Gamzu ha una grande missione, quella di rompere la catena del contagio - ha detto Netanyahu - Con questo obbiettivo diamo piena autorità riguardo ai test, alle indagini epidemiologiche e alla quarantena''.