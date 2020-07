Covid, in Bulgaria superati i 10mila casi

(Fotogramma)

Sono 10.123 i casi di coronavirus confermati in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 270 contagi. Lo riferisce il ministero della Sanità, spiegando che 55 dei nuovi casi sono stati registrati a Sofia. Nella capitale è così salito a 3.288 il totale dei contagiati.

E' invece di 337 il bilancio delle vittime per Covid-19, con un aumento di otto morti nelle ultime 24 ore. Il ministero ha spiegato che attualmente sono 669 i pazienti ricoverati in ospedali, tra cui 28 in terapia intensiva.