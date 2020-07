Santa Sofia, Ankara contro Atene: "Nemica dell'Islam"

Afp

''La Grecia ha dimostrato ancora una volta la sua inimicizia nei confronti dell'Islam e della Turchia con la scusa di commentare l'apertura ai fedeli della moschea di Hagia Sophia''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri turco Hami Aksoy in una nota dopo che ieri il premier greco Kyriakos Mitsotakis aveva definito la conversione di Santa Sofia in moschea come ''un affronto alla civiltà del ventunesimo secolo''.

Il ministero degli Esteri turco ha quindi detto di condannare con forza i commenti ostili del governo greco e dei deputati del Parlamento di Atene.