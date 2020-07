Covid, in India superati 1,5 milioni di casi

(Afp)

Sono oltre 1,5 milioni i casi di coronavirus in India, terzo Paese al mondo più colpito dal Covid-19 dopo Brasile e Stati Uniti. E' quanto riporta il sito del quotidiano 'The Hindu', che aggiorna in tempo reale i dati sul contagio e che fissa a 1.508.449 i casi confermati, con oltre 47mila positivi nelle ultime 24 ore. E' invece salito a 33.425 il numero delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19, 654 in più rispetto a ieri.