Choc in Belgio, assassinata ex sindaca di Aalst

Foto Fotogramma

Choc in Belgio per l'assassinio di Ilse Uyttersprot, 53enne ex sindaca della cittadina belga di Aalst (Alost in francese), vicino Bruxelles. Il corpo senza vita della donna è stato trovato in un appartamento della città. Il presunto omicida si è consegnato alla polizia, ha reso noto la procura, che al momento esclude un movente politico. "Posso dire che i fatti si sono probabilmente svolti nella sfera privata, ma l'inchiesta deve confermarlo", ha affermato l'attuale sindaco, Christoph D’Haese.

Esponente del partito cristiano democratico fiammingo (Cd&V), la Uyttersprot è stata deputata del parlamento federale. Fra il 2007 e il 2012 è stata sindaco di Aalst e attualmente sedeva nel consiglio comunale. Madre di due figli, era un politico apprezzato nelle Fiandre.