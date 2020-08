Juan Carlos lascia la Spagna, Sanchez: "Rispetto per decisione Casa Reale"

Afp

"Il governo e io come premier, manifestiamo l'assoluto rispetto per le decisioni prese dalla Casa Reale, per la decisione della Casa Reale di distanziarsi da presunte condotte discutibili e riprovevoli da parte di uno dei suoi esponenti". Così il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha risposto durante una conferenza stampa alle domande riguardanti la partenza del re emerito Juan Carlos I che ha annunciato in una lettera al figlio la scelta di lasciare la Spagna.

"In questo Paese ci sono stati casi di corruzione e non è stato messo in discussione né il sistema dei partiti politici, né quello degli agenti sociali. Quello che si giudica non sono le istituzioni, ma si giudicano le persone. Don Juan Carlos ha detto di essere a disposizione della giustizia come qualsiasi altra persona", ha detto ancora. "La Spagna - ha aggiunto - ha bisogno di stabilità e di istituzioni robuste. In modo esemplare e trasparente e in questo caso la linea segnata dalla Casa Reale è quella adeguata", ha aggiunto.