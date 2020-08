Coronavirus, in Messico superati i 50mila morti

(Foto Afp)

Sono più di 50mila le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus in Messico e sono più di 460mila i contagiati. Lo riferisce il ministero della Sanità messicano, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 819 morti e aggiornando a 50.517 il totale delle vittime. Per quanto riguarda le persone contagiate, sono 462.690 coloro che hanno contratto il Covid-19, 6.590 in più di ieri.

Secondo il quotidiano 'El Universal', il 45 per cento dei contagiati è concentrato a Città del Messico e negli stati del Messico, Tabasco, Guanajuato e Veracruz.