Niger, 6 turisti francesi uccisi da uomini armati

Immagine di repertorio (Afp)

Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all'interno di una riserva a sud della capitale nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato che i sei turisti, una guida ed un autista sono morti, uccisi da uomini arrivati a bordo di motociclette. Si trovavano all'interno di una riserva naturale nella zona di Kouré dove ci sono gli ultimi gruppi di giraffe dell'Africa occidentale. "Ci sono otto morti: due nigeriani tra cui una guida turistica ed un autista e sei francesi", ha reso noto il governatore di Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, in un comunicato.

Anche se il turismo è tollerato nella regione, la zona è classificata come rossa dal ministero degli Esteri di Parigi che ricorda come "la minaccia terroristica che pesa sul Niger, soprattutto fuori della capitale ed in prossimità delle frontiere è elevata. Movimenti terroristici presenti nel Sahel, in Nigeria e nella zona lacustre (Boko Haram) potrebbero compiere operazioni in Niger", vi si legge.

Il ministero fa presente inoltre che azioni vengono compiute intorno alle frontiere del Niger, per esempio sequestri, attentati o attacchi e che la minaccia "persiste" nella regione, malgrado la "mobilitazione delle forze di sicurezza e di difesa dei paesi della regione per contrastarli". La zona di Kouré, dove è successo oggi l'agguato, è classificata arancione: i viaggi nella zona sono sconsigliati a meno di ragioni imperative".