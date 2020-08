Foto di gruppo senza mascherina, 900 persone in quarantena

(Afp)

Il primo giorno di scuola alla Etowah High School decine di liceali si sono stretti in posa per la foto di rito senza indossare la mascherina. Allora era il 3 agosto. Adesso, dopo meno di 10 giorni questa scuola dello stato americano della Georgia è stata chiusa e più di 900 persone sono state poste in quarantena nel distretto scolastico della contea di Cherokee.

Ieri mattina risultavano ben 59 studenti, insegnanti e membri dello staff scolastico positivi al covid-19 in tutto il distretto. Un terzo delle persone messe in quarantena e 14 dei casi confermati vengono dalla Etowah High school. Brian V. Hightower, sovrintendente del distretto scolastico, ha annunciato la chiusura di questa high school fino al 31 agosto e ha avvertito che il numero di persone in quarantena potrebbe "drammaticamente aumentare" con la conferma di altri casi positivi.

Il focolaio nella contea di Cherokee è il più grave scoppiato fra le scuole che hanno riaperto i corsi in presenza. Accade in uno degli Stati più colpiti dall'infezione, in un distretto dove era stato deciso che solo il personale scolastico avrebbe dovuto indossare la mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura, ma non gli studenti.