Kim-Trump, le "25 lettere personali" in un libro

Afp

Bob Woodward pubblica un secondo libro su Donald Trump con rivelazioni su "25 lettere personali" fra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong un, finora mai rese note. L'annuncio di "Rage" (rabbia), il nuovo libro del giornalista che svelò lo scandalo del Watergate, è apparso sul sito di Amazon.

Seguito di Fear (paura), Rage uscirà nelle librerie americane il 15 settembre. Secondo le anticipazioni, Kim descrive nelle lettere il suo legame con Trump come uscito "da un film di fantasia" mentre i due leader si impegnano "in uno straordinario minuetto diplomatico". Il libro, si legge, "va dietro le quinte come mai accaduto prima, con sbalorditivi dettagli su decisioni di sicurezza nazionale, e passi di Trump di fronte alla pandemia globale, il disastro economico e rivolte razziali". Trump aveva rivelato in gennaio a Fox news di essere stato intervistato da Woodward.

Il giornalista, 77 anni, entrò nella storia con le sue inchieste sul Washington Post assieme al collega Carl Bernstein che provocarono le dimissioni del presidente americano Richard Nixon nel 1974.