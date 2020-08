Covid, Spagna chiude discoteche e vieta di fumare in strada

Afp

Discoteche chiuse in Spagna nel mezzo dei timori per la seconda ondata di contagi a causa della pandemia di coronavirus. Il ministero della Sanità ha annunciato la chiusura di tutte le discoteche e le sale da ballo e restrizioni per i locali su tutto il territorio spagnolo. Le varie misure - 11 in tutto, più tre raccomandazioni - sono state annunciate dal ministro della Sanità, Salvador Illa, come riportano i media locali. C'è anche il divieto di fumo per strada e nei luoghi pubblici all'aperto se non c'è la possibilità di stare ad almeno due metri di distanza dalle altre persone. Ristoranti, bar e locali dovranno chiudere entro l'1 e non potranno accettare clienti dopo la mezzanotte.