Mo, Rohani contro Emirati: "Grave errore accordo con Israele"

(Foto Fotogramma/Ipa)

Hassan Rohani contro gli Emirati Arabi Uniti dopo l'annunciata svolta nei rapporti con Israele. Per il presidente iraniano hanno commesso "un grande errore" e hanno imboccato la "strada sbagliata" e "devono stare attenti a non portare Israele nella regione". "Pensano che avvicinandosi all'America o al regime sionista la loro sicurezza migliorerà e la loro economia crescerà, ma è assolutamente sbagliato", ha detto Rohani in dichiarazioni riportate dall'agenzia iraniana Mehr.

L'annunciato accordo è per il presidente iraniano un "tradimento" della causa palestinese. "Speriamo che gli Emirati correggano questo errore e capiscano che è la strada sbagliata, che non è né nell'interesse dei loro governanti né nell'interesse della loro sicurezza", ha incalzato, con il monito "guai a portare Israele nella regione". "Se accadesse - ha affermato - sarebbe un'altra storia, da affrontare in modo diverso".c

Mentre parlando della decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di respingere la risoluzione americana per la proroga dell'embargo sulla vendita di armi all'Iran, in scadenza il 18 ottobre secondo quanto previsto da una clausola dell'accordo internazionale del 2015 sul nucleare iraniano, in bilico da quando due anni fa gli Stati Uniti di Donald Trump si sono ritirati dall'intesa, Rohani ha parlato di una "sconfitta umiliante" per gli Stati Uniti.

Il voto al Consiglio di Sicurezza si è concluso con due favorevoli, altrettanti contrari e 11 astenuti. Per Rohani è la dimostrazione dell' "isolamento" degli Usa e una "grande vittoria" per la Repubblica Islamica. "Per la prima volta nella storia, una proposta americana è stata respinta al Consiglio di Sicurezza Onu - ha detto Rohani alla tv di Stato - E' una grande sconfitta politica per Washington".