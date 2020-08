Bolsonaro e la gaffe virale: scambia nano per bambino - Video

(Afp)

Una gaffe che fa il giro del mondo. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, incappa in un errore che spopola sui social e viaggia da una bacheca all'altra. In un bagno di folla, Bolsonaro si concede a foto e strette di mano. Poi, nella calca, scambia un adulto affetto da nanismo per un bambino e lo solleva. "Non è un bambino!", grida qualcuno dei presenti. Quando si rende conto del malinteso, il presidente fa marcia indietro e si allontana: troppo tardi, però, per evitare che le immagini diventino virali.