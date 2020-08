Coronavirus, in Francia 4.586 nuovi casi e 23 morti

(Afp)

Sono 4.586, in leggero calo rispetto ai 4.711 comunicati ieri (record post-lockdown), i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Parigi, precisando che si contano anche 23 decessi, per un totale di 30.503 morti e 234.400 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Dopo il picco di 7.578 casi registrato il 31 marzo, solo in rare occasioni l'aumento quotidiano dei contagi è stato superiore ai 4.500.