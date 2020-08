Casa Bianca: "Trump annuncia svolta su cura virus cinese"

(Afp)

Donald Trump annuncerà "una grande svolta nella terapia del virus della Cina". Così la portavoce della Casa Bianca, usando il controverso nome dato al Covid 19 da Trump, ha fato sapere che oggi alle sei del pomeriggio di Washington, mezzanotte in Italia, il presidente terrà una conferenza stampa insieme al ministro della Sanità, Alex Azar, e Stephen Hahn, capo della Food and Drug Administration.

Non sono state date altre informazioni riguardo all'annuncio che è arrivato poche ore dopo che Trump ha attaccato l'agenzia guidata da Hahn dicendo che "sta rendendo difficile alla case farmaceutiche recuperare le persone per testare vaccini e terapie". E poi l'affondo politico verso il solito "deep state", forze profonde all'interno della burocrazia americana che "ovviamente stanno sperando di rinviare le risposte a dopo il 3 novembre'. Parole definite "molto pericolose" dalla Speaker Nancy Pelosi perché contro l'agenzia che ha "la responsabilità di approvare i farmaci in base alla loro sicurezza ed efficacia".