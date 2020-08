Polizia di Berlino: "Allertati per possibile minaccia a Navalny"

(Afp)

La polizia di Berlino è stata allertata per una possibile minaccia alla vita di Alexei Navalny, l'oppositore russo da ieri ricoverato in un ospedale della capitale tedesca per il sospetto avvelenamento avvenuto in Siberia.

"Se riceviamo informazioni su una minaccia ad una particolare persona, alla sua vita, adottiamo misure protettive, c'è una sezione speciale che determina le misure da prendere", ha detto il portavoce Martin Halweg, secondo quanto riporta il sito Sputnik che cita anche l'emittente pubblica tedesca Zdf, secondo la quale a Navalny è stato dato lo status di "ospite della cancelliera" per garantirgli il massimo della protezione.