Usa, legale famiglia Blake: "Arrestate l'agente che ha sparato"

L'avvocato della famiglia Blake, Ben Crump, ha chiesto ai pubblici ministeri di arrestare l'agente che ha sparato a Jacob, ferendolo gravemente. "Chiediamo che il pubblico ministero arresti l'agente che ha sparato a Jacob Blake", ha detto Crump in una conferenza stampa, spiegando che questi episodi di violenza della polizia contro i neri continuano a verificarsi, a causa della "deliberata indifferenza" e chiedendo alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici di agire per impedire che incidenti come questo accadano. Citando i casi di George Floyd e Breonna Taylor, Crump ha aggiunto: "Non possiamo chiudere gli occhi davanti alla deliberata indifferenza".

Il governatore del Wisconsin Tony Evers ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo Stato, dopo le proteste e i saccheggi che sono seguiti al ferimento dell'afroamericano a Kenosha. Esercitare i diritti garantiti dal Primo Emendamento "è una parte fondamentale della nostra democrazia e del perseguimento della giustizia", ha detto, ma c'è "una linea di confine" tra la protesta pacifica "e ciò che abbiamo visto la scorsa notte che ha messo in pericolo individui, famiglie e imprese".

Anche i genitori di Jacob Blake hanno condannato le proteste violente che sono seguite al ferimento del figlio. Julia Jackson, la madre di Blake, ha chiesto a tutti di "fermarsi un momento a riflettere e ascoltare i propri cuori". "Mentre attraversavo la città, ho notato molti danni che non riflettono mio figlio o la mia famiglia - ha detto in una conferenza stampa - Se Jacob sapesse cosa sta succedendo, la violenza e la distruzione, sarebbe molto dispiaciuto. Usiamo il nostro cuore, il nostro amore e la nostra intelligenza per lavorare insieme per mostrare al resto del mondo come gli esseri umani dovrebbero trattarsi a vicenda".

Il padre di Blake, Jacob Blake Sr., ha ringraziato tutti per il supporto al figlio dopo "questo insensato tentato omicidio" di cui è stato vittima. "Hanno sparato a mio figlio sette volte, sette volte. Come se non avesse importanza. Ma mio figlio conta. È un essere umano, e conta", ha detto.