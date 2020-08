TikTok, "vendita vicina, prezzo tra 20 e 30 miliardi di dollari"

(Afp)

TikTok potrebbe vendere a breve le operazioni negli Usa a una cifra compresa tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Lo riporta la Cnbc, citando fonti al corrente della questione.

Il management di TikTok, secondo due fonti, non ha deciso l'acquirente e sta ancora discutendo le offerte di Oracle, Microsoft e di una terza società statunitense. E' probabile che oltre alle attività negli Usa, TikTok venda anche quelle in Canada, Australia e Nuova Zelanda. La cifra complessiva, precisano le fonti, non è ancora stata stabilita.

La notizia della possibile vendita segue le dimissioni rassegnate da Kevin Mayer, l'amministratore delegato della popolare applicazione di social media, a causa delle pressioni dell'amministrazione Trump e delle accuse che la piattaforma video sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense.

L'app è diventata un punto chiave delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, con l'amministrazione Trump che spinge per la vendita dell'ala americana del business a una società locale. TikTok è di proprietà di ByteDance, un'azienda con sede in Cina.