Coronavirus, in Francia oltre 7mila casi in 24 ore

(Foto Afp)

In Francia sono stati registrati 7.017 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie francesi, sottolineando come sia la terza volta, dallo scoppio della pandemia, che nel Paese vengono superati i settemila casi in un giorno. Ieri sono stati 4.982.

E' invece salito a 30.686 il numero di coloro che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 25 in più rispetto a ieri.