Covid, Madrid corre ai ripari: mobilità limitata

(Afp)

Mobilità limitata a Madrid per contrastare la diffusione del covid. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato misure che entreranno in vigore lunedì nella regione della capitale: saranno limitati i movimenti in entrata e in uscita da 37 zone sanitarie, con trasferimenti consentiti solo per motivi professionali, legali e scolastici. La Comunità di Madrid ha registrato 1212 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 33 decessi.