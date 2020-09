Covid, Regno Unito sempre più 'chiuso': restrizioni per 13 milioni

(Afp)

Misure restrittive anti covid-19 verranno imposte a partire da martedì in nuove parti dell'Inghilterra. Nel Lancashire, Merseyside, parti della regione delle Midlands e nel West Yorkshire, un'area dove vivono quasi 4,7 milioni di persone, sarà vietato incontrare persone non conviventi in casa o nei giardini privati. In parti del Lancashire e il Merseyside verrà anticipata la chiusura dei pub. Con queste nuove misure, annunciate oggi dal governo di Londra, salgono a 13,5 i milioni di residenti del Regno Unito che sono sottoposti a misure restrittive per contrastare il contagio del coronavirus, sottolinea la Bbc.