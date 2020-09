Oms: "Dobbiamo pensare a prossima pandemia, ci sarà"

(Fotogramma)

"Nell'emisfero Nord stiamo vedendo tendenze preoccupanti: vediamo un aumento del numero di casi e dei ricoveri ospedalieri, e un aumento dei ricoveri in terapia intensiva e non abbiamo ancora iniziato la stagione influenzale. La crescita di altri patogeni respiratori complicherà il quadro, inciderà sulle nostre attività di risposta e su un sistema di test già stressato. La buona notizia è che abbiamo un vaccino antinfluenzale. Noi enfatizziamo l'uso del vaccino antinfluenzale per l'emisfero settentrionale, dove è disponibile. E speriamo che ci sia una buona presa", una buona copertura, "del vaccino antinfluenzale". E' l'auspicio di Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus.

"Siamo nel mezzo della pandemia, ma dobbiamo pensare già alla prossima, perché ci sarà. E mentre ci avviciniamo a 30 milioni di casi e un milione di morti abbiamo molta strada da fare. Certo, siamo a un punto diverso da quello in cui eravamo a gennaio, sappiamo molto di più e i Paesi stanno mostrando che possono usare gli strumenti che hanno per spezzare la trasmissione del virus e salvare vite".