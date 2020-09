Egitto, nuova lettera di Zaki dal carcere

(Fotogramma)

Una nuova lettera di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto, è stata rilanciata su Twitter dalla campagna 'Free Patrick'. Nella missiva, scritta in arabo, lo studente arrestato a febbraio chiede la data d'inizio del semestre accademico mostrando il desiderio di poter tornare a frequentare l'Alma Mater.

Nella stessa lettera il giovane chiede di conoscere quando si terrà la prossima udienza del processo a suo carico.