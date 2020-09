Covid, in Gb nuovo record di casi: 6.634 in 24 ore

(Afp)

Nuovo record di casi di coronavirus in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riferito dal governo britannico, sono 6.634 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, oltre 500 in più rispetto a ieri. Aumentano leggermente anche i decessi, 40 contro i 37 di ieri. Salgono così a quasi 42mila i morti in Gran Bretagna legati al Covid-19, mentre i contagi confermati sono in totale oltre 416mila.