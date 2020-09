Boato a Parigi, jet infrange muro del suono

(Afp)

Non c'è stata alcuna esplosione a Parigi. Lo ha assicurato in un tweet la Prefettura di polizia di Parigi, spiegando che il forte rumore sentito nella capitale francese è stato causato da un caccia che ha infranto il muro del suono. "Non intasate le linee di emergenza!", l'appello della prefettura ai parigini.

Numerosi utenti su Twitter avevano riferito di aver udito una forte esplosione e la notizia era stata confermata da un testimone sul posto contattato da 'L'Orient-Le Jour'.

Al Roland Garros il gioco si ferma