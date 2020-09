"Vergogna", "horror show": dibattito Trump-Biden nella bufera

(Afp)

"E' stato uno spettacolo epico, il punto più basso della politica presidenziale, un nuovo marchio della vergogna nazionale". Così Politico commenta il dibattito della notte scorsa tra Donald Trump e Joe Biden, sottolineando che si è trattato di uno spettacolo "inguardabile". "Questa macchia sarà visibile per molti anni in futuro", aggiunge Politico, affermando che il dibattito di Cleveland "ha cambiato" la storia dei dibattiti presidenziali, iniziata negli sessanta, e che finora era rimasta "una delle poche dimensioni della vita pubblica nazionale che aveva conservato una certa aura di solennità".

''Un dibattito davvero terribile'', caratterizzato dal ''puro caos" scrive la Cnn.

"Il dibattito non ha aiutato Trump a raggiungere Biden, ma l'horror show ha spaventato l'America" commenta Usa Today, sottolineando che "nel mezzo di una pandemia mortale, crisi economica e disordini razziali gli elettori americani si meritavano una seria valutazione dei problemi nazionali e una vasta gamma di soluzioni". "Invece - prosegue il commento del terzo quotidiano più diffuso d'America - hanno avuto un caotico festino di insulti che era come uno di quegli orribili film che lasciano il pubblico più stupido quando esce dalla sala".

Non mancando di criticare Biden, in particolare per essersi lasciato andare anche lui chiamando il presidente clown, il giornale conclude che alla fine il democratico è apparso "come l'adulto nella stanza che ha espresso dei punti" interessanti. Mentre Trump viene definito come "il bullo nella mensa scolastica che molesta le persone per attirare l'attenzione" con le sue uscite piene di "statistiche senza senso e vere e proprie bugie".