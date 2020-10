Trump positivo, il bollettino: condizioni e terapia

(Afp)

Donald Trump “rimane affaticato ma di buon umore”. Il dottor Sean P. Conley, medico della Casa Bianca, con una nota fa il punto sulle condizioni del presidente degli Stati Uniti, positivo al coronavirus. Dopo la diagnosi, “come misura precauzionale” Trump “ha ricevuto una singola dose di 8 grammi di anticorpi policlonali della Regeneron. Ha completato l’infusione senza incidenti. Oltre agli anticorpi policlonali, il presidente ha assunto zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e un’aspirina al giorno”. “Nel pomeriggio, il presidente rimane affaticato ma di buon umore. Viene seguito da un team di esperti, insieme forniremo raccomandazioni al presidente e alla First Lady in relazione ai prossimi passi”, prosegue la nota. “La First Lady Melania è in buona condizioni con una leggera tosse e mal di testa. Il resto della famiglia sta bene ed è risultata negativa al Sars-Cov2 oggi”.