"Trump sta molto bene", parlano i medici del presidente

(Afp)

"Questa mattina il presidente sta molto bene". Sono le parole del dottor Sean Conley, medico della Casa Bianca, in un briefing al Walter Reed Medical Center, dove Donald Trump è ricoverato da ieri. "E' stata una misura precauzionale. A 72 ore dalla diagnosi, siamo molto soddisfatti dei progressi del presidente. Giovedì aveva una tosse blanda, congestione nasale e si sentiva affaticato. Tutto questo si sta risolvendo e le cose stanno migliorando". "E' importante notare che il presidente non ha febbre da oltre 24 ore. Rimaniamo ottimisti con cautela, ma sta andando alla grande. Ha una montagna di lavoro da fare che gli viene consegnato dal capo dello staff", ha detto ancora.

"L'ultimo dato relativo alla saturazione è del 96% e oggi non ha avuto bisogno di ossigeno. Ne avrà bisogno? Tutti gli indicatori dicono che non andrà sotto ossigeno. Ieri e oggi non è stato sotto ossigeno", ha ripetuto prima di aggiungere che non è stato necessario utilizzare ossigeno nemmeno giovedì.

"Non ha mai manifestato difficoltà respiratorie. Quando sarà dimesso? Sta andando benissimo, ogni giorno valutiamo quali sono le sue necessità e le sue condizioni. Ogni giorno esamineremo la situazione con i medici". Ci sono fattori di rischio particolari? "Ha 74 anni, è un uomo -ha aggiunto Conley riferendosi alle categorie più colpite dal covid- ed è leggermente sovrappeso. Al di là di questo, è in ottima salute. Il colesterolo è ottimo, la pressione va benissimo e non ha bisogno di farmaci. Il battito cardiaco è tra 70-80, la sua pressione sistolica è 110-120 e non costituisce un elemento di preoccupazione. Perché è qui allora? Perché è il presidente degli Stati Uniti". La First Lady "sta benissimo, non c'è nessun elemento che faccia pensare al ricovero".

Il presidente viene sottoposto a "terapie multidisciplinari. Lo stiamo monitorando attentamente. Le funzioni cardiache, renali e epatiche sono normali. Il presidente non è sotto ossigeno, non ha difficoltà a respirare o a camminare nell'unità medica della Casa Bianca. E' di ottimo umore, mentre completavamo le procedure stamattina ha detto 'sento che potrei andarmene da qui'. Sono parole molto incoraggianti da parte del presidente", ha aggiunto il dottor Sean Dooley, un altro componente dell'unità medica.

"Il presidente ha ricevuto una terapia speciale a base di anticorpi, ha ricevuto la prima dose di Remdesivir ieri sera, nell'ambito di un trattamento di 5 giorni. Visto che sta bene, il 'grande piano' prevede di far sì che mangi, beva e si idrati facendo tutto ciò che è necessario per stare bene", ha spiegato il dottor Brian Garibaldi.