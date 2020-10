Si allarga focolaio alla Casa Bianca, positivo consigliere Miller

(Foto Afp)

Continua ad allargarsi il focolaio di Covid scoperto alla Casa Bianca dopo che è risultato positivo Donald Trump. L'ultimo contagiato è Stephen Miller, uno dei principali consiglieri del presidente, che era in viaggio con Trump mercoledì scorso, il giorno in cui si è sentita male Hope Hicks a bordo dell'Air Force One risultando poi positiva al testa. Con una dichiarazione diffusa ieri, Miller ha reso noto che "da 5 giorni sono in isolamento e lavoro da casa, dopo essere risultato negativo ogni giorno fino a ieri, oggi sono risultato positivo e sono in quarantena".

Sono ormai decine le persone che sono state contagiate in quello che viene definito "un focolaio qui alla Casa Bianca" dalla stessa portavoce Kayleigh McEnany, anche lei contagiata insieme ad almeno due dei suoi collaboratori. Molti dei contagi si registrano tra le persone che hanno partecipato sabato 25 settembre alla cerimonia alla Casa Bianca per la nomina di Amy Comey Barrett alla Corte Suprema.

A maggio era risultata positiva al Covid la moglie di Miller, Katie che è il capo della comunicazione dell'ufficio del vice presidente Mike Pence.