Trump positivo, tutti i contagiati della Casa Bianca

(Foto Afp)

La notizia che anche Stephen Miller, uno dei principali consiglieri di Donald Trump, è positivo al Covid conferma che alla Casa Bianca è in attivo un vero e proprio focolaio di coronavirus, con oltre 10 contagiati, scoperto dopo che la notizia del contagio del presidente e della first lady.

L'architetto della politica anti immigrazione di Trump è l'ultimo del 'cerchio magico' del presidente ad essere stato contagiato. La prima era stata Hope Hicks, la 32enne ex modella, che è stata la prima ad essere risultata positiva giovedì, poco prima di Trump. Poi Nicholas Luna, uno degli assistenti della Casa Bianca più vicini a Trump; e Kellyanne Conway, ex consigliera della Casa Bianca, che ha dichiarato di essere risultata positiva venerdì.Anche la portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany lunedì è risultata positiva ed insieme a lei almeno tre dei vice portavoce.

Positivi anche i senatori repubblicani Mike Lee, dello Utah, e Thom Tillis, del North Carolina, entrambi sono membri della commissione Giustizia del senato, che avevano partecipato alla cerimonia di nomina alla Corte Suprema di Amy Comey Barrett, sabato 26 settembre alla Casa Bianca.

Un terzo senatore repubblicano, Ron Johnson ha confermato sabato di aver contratto il virus ad inizio settimana quando era stato a contatto con un altro infetto. Anche un deputato democratico, Salud Carbajal, ha annunciato di essere positivo a seguito di un contatto con un positivo che, secondo i media americani, era il senatore Lee.

La presidente del Comitato nazionale repubblicano, Ronna McDaniel, ha ricevuto conferma di essere positiva al coronavirus mercoledì. Positivo anche il manager della campagna elettorale di Trump Bill Stepien, che ovviamente è stato stretto contatto con il presidente. Contagiato anche Chris Christie, l'ex governatore del New Jersey che ha aiutato Trump a prepararsi per il primo dibattito presidenziale della scorsa settimana e ha partecipato alla cerimonia per nomina del giudice della Corte Suprema.

La first lady Melania è l'unica componente della famiglia ad essere risultata positiva oltre a Trump. Mentre il presidente è stato ricoverato al Walter Reed Medical Center, la first lady è rimasta alla Casa Bianca riportando “lievi sintomi”.