Nobel Krugman: "Trump dal balcone come Mussolini"

(Afp)

"Come in molti hanno notato, il previsto discorso di Trump da un balcone della Casa Bianca è una diretta emulazione di Mussolini, l'uomo che ha coniato il termine 'fascista'". Lo scrive su Twitter il premio Nobel per l'economia ed editorialista del 'New York Times' Paul Krugman, in un riferimento al primo evento 'pubblico' di stasera del presidente americano, da quando venerdì scorso è risultato positivo al coronavirus: Trump si rivolgerà ai partecipanti di una manifestazione 'law and order' dal Blue balcony della Casa Bianca.