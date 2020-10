Lockdown in Inghilterra, 3 livelli per fermare virus

(Afp)

Tre livelli di lockdown in Inghilterra. Il premier britannico Boris Johnson si appresta ad annunciare le nuove misure per arginare la diffusione del coronavirus. I provvedimenti, anticipa la Bbc, si articoleranno su 3 differenti livelli in relazione alla gravità delle situazioni che caratterizzano le varie aree: le regioni saranno divise per allarme medio, alto o molto alto. Le restrizioni più severe dovrebbero riguardare la Liverpool City Region: il territorio che comprende i distretti di Liverpool, Halton, Knowsley, Sefton, St Helens e Wirral ha registrato 600 casi per 100.000 abitanti nella settimana che si è chiusa il 6 ottobre. Nello stesso periodo, la media nazionale è stata di 74 casi per 100.000 abitanti. Il quadro non è ancora definito mentre proseguono i contatti tra le autorità locali e il governo.