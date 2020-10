Coronavirus Brasile, altri 508 morti. Bolsonaro: "Epidemia sta finendo"

(Afp)

Con altri 22mila contagi e 508 decessi registrati ieri, il Brasile si avvicina al bilancio di 160mila morti a causa del Covid. Ma il presidente Jair Bolsonaro, in un incontro con sostenitori, ha espresso la convinzione che l'epidemia "stia terminando". Tornando a definire il Covid, che anche lui ha contratto nei mesi scorsi, come "una piccola influenza", Bolsonaro sta anche attaccando chi, come il governatore dello stato di Sao Paulo, Joao Doria, si sta battendo per il vaccino obbligatorio, accusandolo di essere "autoritario".

Con i nuovi dati diffusi dal ministero della Sanità brasiliano, nel Paese si raggiunge il totale di 5,5 milioni di casi dall'inizio della pandemia e oltre 158mila morti.