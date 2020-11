Covid Francia, i dati: 36mila nuovi casi e 430 morti

Foto Afp

L'epidemia di Covid-19 continua a colpire duramente la Francia, da venerdì scorso in lockdown per la seconda volta. Secondo il ministero della Salute, sono stati 36.330 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, molto al di sotto degli oltre 52mila annunciati ieri. Per quanto riguarda i decessi, invece, si registra un'impennata con 430 morti in ospedale (ieri erano stati 418), ai quali vanno aggiunti i 428 morti registrati nelle case di riposo (Ephad) negli ultimi 4 giorni, per un totale di 858 vittime, il dato più alto da aprile. Salgono così a 38.289 i morti in Francia legati alla pandemia.