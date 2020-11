Covid, per vaccino Oxford "piccola chance" entro Natale

(Afp)

"C'è una piccola chance che il vaccino possa arrivare entro Natale". Lo ha detto Andrew Pollard, a capo della sperimentazione del vaccino anti-Covid all'Università di Oxford, parlando al Science and Technology Committee. Lo scienziato si è detto "ottimista" sui progressi e sulla fase avanzata dei risultati del trial di Fase 3 che dovrebbero rivelare se il vaccino funziona. "La nostra sperimentazione è una delle tante in corso nel mondo - ha aggiunto - alcune potrebbero avere i risultati prima della fine dell'anno". Il vaccino in sperimentazione a Oxford è targato AstraZeneca e vede la collaborazione anche dell'Irbm di Pomezia.