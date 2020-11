Trump: "Stanno cercando di rubarci le elezioni"

(Afp)

"Stasera farò una dichiarazione. Una grande VITTORIA!". A scriverlo, in un tweet, è il presidente Usa, Donald Trump.

"Siamo su alla GRANDE, ma stanno cercando di RUBARCI le elezioni" twitta Trump. "Non glielo permetteremo mai - aggiunge - I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!".

Come aveva preannunciato Twitter ha segnalato agli utenti che il tweet in cui Trump parla di "elezioni rubate" può essere "fuorviante". "Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza", è il messaggio apparso sul tweet postato da Trump, che si deve cliccare per poter leggere il messaggio del presidente Usa.